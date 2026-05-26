Affaire Tahkout : un nouveau procès autour de comptes en Suisse et biens en France

Mahieddine Tahkout a comparu devant le tribunal de Sidi M’hamed dans une nouvelle affaire liée au blanchiment d’argent, à des transferts illégaux de devises et à la détention présumée de comptes bancaires et de biens immobiliers à l’étranger.

L’homme d’affaires et ancien propriétaire de l’usine de montage automobile Hyundai a rejeté l’ensemble des accusations portées contre lui, contestant notamment l’existence d’un compte bancaire en Suisse contenant plus d’un milliard d’euros.



De leur côté, les enquêteurs évoquent l’existence de sociétés en Suisse, de transferts de fonds suspects ainsi que de plusieurs biens immobiliers situés en France, notamment à Lille, Paris et Nice.