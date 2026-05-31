Vignette automobile 2026 : délai d’achat prolongé jusqu’au 10 juin

La Direction générale des impôts (DGI) a annoncé la prolongation exceptionnelle du délai légal d’acquisition de la vignette automobile 2026 jusqu’au 10 juin prochain.

Les propriétaires de véhicules de tourisme, utilitaires et de transport de voyageurs sont invités à effectuer leur achat auprès des recettes des impôts, des bureaux de poste ou en ligne via la plateforme « Qassimatouka », en utilisant une carte CIB ou Edahabia.

La DGI rappelle qu’au-delà de cette date, des pénalités seront appliquées : une majoration de 50 % en cas d’achat tardif volontaire, portée à 100 % lorsque l’infraction est constatée par les agents habilités.