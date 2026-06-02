Tahkout condamné à 10 ans de prison et confiscation de ses avoirs

Le tribunal économique et financier de Sidi M’hamed a condamné l’homme d’affaires Mahieddine Tahkout à 10 ans de prison ferme, assortis d’une amende de 8 millions de dinars, pour blanchiment d’argent, dissimulation de richesses et falsification de documents.

La justice a également ordonné la saisie de l’ensemble de ses biens, comptes bancaires et avoirs gelés en Suisse, ainsi que le versement de 100 millions de dinars au Trésor public au titre des dommages causés.

Ancien patron du groupe automobile Cima Motors, Tahkout est accusé d’avoir dissimulé d’importants avoirs à l’étranger, notamment un compte bancaire en Suisse qui aurait contenu plus d’un milliard d’euros. Bien qu’il ait toujours contesté les faits, cette condamnation constitue l’une des plus lourdes prononcées dans les affaires de corruption et de blanchiment d’argent en Algérie.