Stellantis lance le moteur Turbo 100 pour tourner la page du PureTech

Le groupe Stellantis dévoile son nouveau moteur « Turbo 100 », destiné à remplacer le controversé PureTech, marqué par de nombreux problèmes de fiabilité. Ce nouveau bloc trois cylindres de 100 ch vise à restaurer la confiance des automobilistes grâce à une conception largement revue et des tests intensifs.

Parmi les principales évolutions, l’abandon de la courroie à bain d’huile au profit d’une chaîne de distribution plus fiable constitue un changement majeur. Avec 70 % de composants inédits, une injection haute pression et un turbo optimisé, le moteur promet de meilleures performances et une consommation maîtrisée.

Malgré ces améliorations et une communication rassurante, la prudence reste de mise : seule son utilisation en conditions réelles permettra de confirmer la fiabilité annoncée et de redorer durablement l’image du constructeur.