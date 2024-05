Geely : La marque chinoise envisage de louer l’usine de Kia à Batna

Depuis décembre 2023, Geely, en partenariat avec son représentant local Sodivem, envisage l’installation d’une usine de montage en Algérie. Selon une source, le constructeur chinois souhaite reprendre la structure de Kia à Batna, initialement destinée au montage de véhicules sud-coréens, mais qui n’a jamais réellement démarré ses activités.

Geely Holding, en collaboration avec le distributeur local de la marque en Algérie, prévoit de déposer une demande auprès du ministère de l’Industrie et de la Production pharmaceutique pour louer l’usine de Kia à Batna, récupérée par les autorités algériennes.

Le constructeur chinois ambitionne de mettre sur le marché 50 000 voitures par an assemblées en Algérie. Selon les responsables de la marque, l’exploitation de l’unité de Batna permettra de lancer l’activité dès 2025, réduisant ainsi les délais de livraison et facilitant un recrutement rapide et massif.

Il est important de rappeler que Kia souhaite également revenir sur le marché algérien par le biais d’un nouveau distributeur, avec un projet de montage similaire. Le gouvernement devra donc trancher rapidement pour permettre l’exploitation de l’usine de Batna.