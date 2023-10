Genesis dévoile le restylage du grand SUV GV80

Genesis dévoile le restylage de son grand SUV GV80, qui adopte une mise à jour technique et esthétique, et lance pour l’occasion une nouvelle variante Coupé, mais toujours sans proposer de motorisation hybride ou électrique.

La marque premium du groupe Hyundai a lancé en janvier 2020, son grand SUV Genesis GV80, un modèle haut de gamme concurrent des Audi Q8 et Mercedes GLE. Trois ans après son lancement, le constructeur lance son lifting de mi-carrière qui procure au véhicule une mise à jour esthétique et technologique.

Si ce modèle ne dispose toujours pas de motorisation hybride et électrique, il accueille toutefois, comme grande nouveau une version Coupé, GV80 Coupe, qui ira directement défier les BMW X6 et Mercedes GLE Coupé.

Esthétiquement sans surprise, le modèle adopte le style préfiguré par le Genesis GV80 Coupe Concept présenté en Avril 2023, avec une ligne de toit descendante et une proue en « queue de canard » plus sportive. Il partage avec le GV80 normal les optiques en double ligne horizontales, prolongées derrière le passage de roue à l’avant.

Sous le capot, pas d’électrification donc ou on retrouve deux moteurs : un quatre cylindres 2,5 l turbo de 304 ch et 422 Nm et un V6 3,5 l turbo de 380 ch/530 Nm.