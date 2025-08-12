Volkswagen prépare la fin du Touareg après plus de 20 ans

Volkswagen mettra fin à la production du Touareg l’année prochaine, clôturant plus de deux décennies d’existence et trois générations. Lancé en 2002 sur une plateforme partagée avec l’Audi Q7 et le Porsche Cayenne, le Touareg a marqué la volonté de VW de s’imposer sur le segment des SUV haut de gamme, combinant luxe, technologie et capacités tout-terrain.

Célèbre pour sa déclinaison « Race Touareg » victorieuse du Dakar à plusieurs reprises entre 2009 et 2011, le modèle civil a offert une large gamme de motorisations, du V6 au W12, et s’est positionné aux côtés de la Phaeton dans la stratégie ambitieuse de Ferdinand Piëch.

La deuxième génération (2010) a mis l’accent sur le confort et la connectivité, tandis que la troisième (2018), plus élégante, a été construite sur la plateforme MLB Evo commune à des modèles prestigieux comme l’Audi Q8 et le Bentley Bentayga. Malgré ses qualités, le Touareg n’a jamais totalement rivalisé avec BMW ou Mercedes, et sa carrière s’achève sur une note de polyvalence et d’innovation.