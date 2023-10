Google lance de nouvelles fonctionnalités sur Maps appuyées par l’IA

La firme de Mountain View vient d’annoncer l’arrivée de nouvelles fonctionnalités sur son service de localisation Google Maps, précisant l’exploitation directe de l’intelligence artificielle pour « une nouvelle manière de chercher et d’explorer ».

Google a introduit pour la première fois les nouveautés basées sur l’IA à venir dans ses principaux services en mai 2022. Sur Maps, Google a bluffé avec Immersive View, une nouvelle technologie décrite par l’américain comme combinant des milliards d’images aériennes de Street View pour afficher une « une version du monde digitale et enrichie ».

Après un premier déploiement en mars 2023, Google annonce désormais l’intégration d’Immersive View pour les itinéraires à Amsterdam, Miami, New York, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokyo, Venise et enfin Paris sur Android et iOS.

Pour les habitants de ces villes, il suffit de demander un itinéraire adapté pour se rendre un endroit précis et appuyer sur l’aperçu d’Immersive View pour voir votre iténaire en 3D du début à la fin “Vous pourrez consulter des instructions visuelles très détaillées et utiliser le curseur temporel pour afficher des informations utiles, comme la circulation simulée ou les conditions météorologiques tout au long de votre trajet, pour mieux le planifier”, écrit Google.

Google précise également l’amélioration de son Lens dans Maps. Désormais grâce à l’IA et la réalité augmentée, Lens dans Maps est capable d’afficher de nombreuses informations utiles sur votre environnement comme les arrêts de transports en commun, les banques, les restaurants, les cafés ou encore les magasins à proximité.