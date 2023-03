Importation de voitures en Algérie : d’autres marques devraient arriver prochainement

Le redémarrage du marché automobile algérien, ne devrait pas s’arrêter sur les annonces précédentes, puisque d’autres marques européennes et chinoises devront être les prochaines à s’octroyer des agréments pour leur importation en Algérie.

Après avoir acté le retour du marché automobile par le biais de l’importation et de la construction locale, les autorités algériennes devraient dans les prochaines semaines accorder des agréments pour de nouveaux constructeurs mondiaux.

En effet, Après Fiat, Opel et Jac d’autres marques devraient suivre la liste des marques autorisées à l’importation. Ça pourrait s’agir de deux autres marques du groupe Stellantis : Citroën et Peugeot.

En plus de ces deux marques françaises du groupe Stellantis, les géants chinois Geely et Chery, ont annoncé via leurs pages Facebook qu’elles allaient obtenir bientôt des agréments pour l’importation de leurs modèles en Algérie.

Affaire à suivre.