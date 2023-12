Industrie automobile : Fiat inaugure son usine en Algérie

La marque automobile emblématique Fiat a officiellement inauguré son usine en Algérie, établissant ses installations à Tafraoui, dans la wilaya d’Oran. Cet événement a été marqué par la présence du dirigeant du groupe Stellantis, Carlos Tavares.

L’implantation de la firme turinoise Fiat en Algérie est concrétisée par cette usine de montage automobile localisée à Tafraoui, Oran. L’inauguration s’est tenue en présence du Ministre de l’Industrie, Ali Aoun, du wali d’Oran, Said Sayoud, de l’ambassadeur d’Itale en Algérie, du CEO du Groupe Stellantis, Carlos Tavares ainsi que de Samir Cherfan, directeur de la région Moyen-Orient Afrique.



Présentée comme une installation moderne, cette usine bâtie sur une superficie de 40 hectares sera dédiée à l’assemblage de divers modèles de véhicules.

Fiat annonce des objectifs ambitieux pour son usine en Algérie, avec la production de la Fiat 500, et du Doblo (dans la version ludospace et tôlée). Carlos Tavers, lors de son discours, a dévoilé que l’usine a une capacité de production de 40 000 unités prévues pour l’année 2024, avec une projection d’atteindre 90 000 voitures en 2026. De plus, il a souligné un taux d’intégration de 35%

