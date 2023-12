Industrie : l’Algérie évoque le développement industriel avec le SG de la ZLECAF

Le ministre algérien de l’industrie et de la production pharmaceutique, Ali Aoun, a reçu à Alger ce dimanche 17 décembre 2023, le secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), Wamkele Mene, pour une réunion qui porte comme objet le développement industriel et sa corrélation avec le commerce interafricain, comme l’indique un communiqué du ministère.

Ali Aoun, ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique a reçu ce dimanche le SG de la ZLECAF, ou les deux parties ont évoqué « la stratégie à adopter pour intensifier l’échange de marchandises produites dans le continent par des Africains, en vue de garantir la sécurité alimentaire et sanitaire, et d’aller ainsi vers une véritable industrie dans les différents domaines ».

Ali Aoun et Wamkele Mene ont évoqué les priorités de ces industries, comme l’indique le communiqué « Les deux parties ont convenu de l’importance d’orienter les priorités vers l’industrie mécanique, notamment l’industrie automobile, l’industrie agroalimentaire et les industries manufacturière et pharmaceutique »

Dans cet optique Ali Aoun, a mis l’accent sur la nouvelle stratégie du gouvernement algérien, à mettre en place un véritable tissu industriel automobile, avec comme prochaine étape la construction après celle du montage.

Concernant le domaine pharmaceutique, le ministre a souligné « la nécessité de fournir les matières premières disponibles en Afrique, pour consacrer la souveraineté en la matière, notamment pour la fabrication de médicaments qui limitent la propagation de maladies sur le continent ».