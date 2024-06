IRIS dévoile sa nouvelle gamme de pneus à l’occasion de The Tire Cologne 2024

La marque IRIS, à travers sa division pneumatique, est présente à la foire The Tire Cologne, qui se tient du 4 au 6 juin 2024 à Cologne, en Allemagne. Cette foire est reconnue comme l’une des plus importantes rencontres pour les professionnels de l’industrie pneumatique, offrant une plateforme unique pour l’innovation, les échanges et les opportunités d’affaires.

IRIS, symbole d’excellence de l’industrie algérienne, présente une gamme diversifiée de produits conçus pour répondre aux normes les plus élevées du marché mondial. L’objectif de la marque est de saisir cette opportunité pour renforcer sa présence sur les marchés internationaux, notamment avec l’inauguration prochaine de l’extension de son complexe industriel, qui doublera sa capacité de production pour répondre aux besoins des marchés locaux et internationaux.

The Tire Cologne offre une plateforme idéale pour présenter l’innovation et les opportunités d’affaires. Les visiteurs du stand d’IRIS auront l’occasion de découvrir une gamme complète et diversifiée de produits fabriqués dans un complexe industriel équipé des dernières technologies de l’industrie pneumatique, notamment l’Industrie 4.0.

Un prototype révolutionnaire de la nouvelle gamme de pneus, SPORT PASSION, est exposé au stand d’IRIS à Cologne 2024, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère dans l’offre produits de la marque. Ce prototype, doté de technologies de pointe, promet des performances inégalées et une durabilité exceptionnelle, redéfinissant ainsi les normes de qualité et de sécurité sur la route.

Le pneu IRIS est positionné comme un pneu « Premium », offrant le meilleur rapport qualité/prix. Actuellement disponible et distribué en Algérie ainsi que dans plus de 28 pays à travers le monde, il incarne l’engagement continu d’IRIS envers l’excellence et l’innovation dans l’industrie pneumatique.