Land Rover dévoile le restylage de son Range Rover Velar

Le constructeur britannique lève le voile sur le restylage de son Range Rover Velar, avec des améliorations centrées sur l’habitacle, l’autonomie électrique ainsi que sur la signature lumineuse.

Le luxueux SUV Land Rover Range Rover Velar, adopte un restylage de mi-carrière, avec une calandre redessinée entourée par de nouveaux phares Pixels LED fins et dynamiques. A l’arrière les feux LED adopte un look 3D, sont d’une luminosité plus puissante. Les designers ont également modifié la partie inférieure du pare-chocs arrière pour cacher les sorties d’échappement.

L’habitacle du Range Rover Velar, adopte désormais un nouvel écran flottant incurvé de 11,4 pouces, et permet de contrôler plusieurs fonctions du système d’infodivertissement Pivi Pro. Au démarrage, le système « affiche » reçoit un panneau Pre-Drive pour un accès rapide aux fonctionnalités les plus courantes comme le dégivrage et les sièges chauffants en option.

Sous le capot, la version hybride rechargeable de 404 ch du Velar accueille désormais une batterie avec une plus grande capacité pour le moteur électrique, dont l’autonomie passe désormais de 51 km à 64 km en tout électrique.