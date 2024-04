Marché des véhicules lourds : lancement officiel de la marque Howo en Algérie

Après une période d’absence sur le marché algérien, la marque de camions Howo, du groupe Sinotruk, fait son retour en Algérie par le biais de son distributeur local, Soframimex, membre du groupe Ammouri.



Le fabricant chinois de poids lourds Sinotruk annonce officiellement son retour sur le marché algérien. Le lancement de la marque s’est récemment tenu à Alger, mettant en lumière la présentation des différents modèles de la gamme Howo qui seront désormais disponibles sur le marché algérien.

Le représentant local, Soframimex, a pour objectif d’introduire 2500 camions en 2024, avec une ambition de porter ce chiffre à 5000 unités en 2025 si les quotas alloués sont revus à la hausse. Cette gamme de camions comprendra cinq modèles déclinés en 17 variantes différentes, répondant ainsi aux besoins d’un marché sous forte pression.

Les professionnels du secteur du bâtiment et d’autres domaines d’activité accueillent favorablement le retour de la marque Howo en Algérie, offrant ainsi une large gamme de véhicules adaptés aux métiers de la construction, du transport, et autres.

Lors du lancement de la marque, plusieurs modèles ont été présentés, notamment le Howo 7, un camion à benne de 16 et 18 m3, disponible en deux configurations 6×4 et 8×4, ainsi que le Howo T7H de 13 et 16 tonnes, proposé en déclinaisons 4×2, 6×4 et 8×4 (Malaxeur), offrant jusqu’à 6 configurations différentes. D’autres modèles seront également disponibles en Algérie, sur lesquels nous reviendrons dans nos prochains articles.

Il convient de noter que la marque Howo est déjà implantée dans plusieurs régions du pays grâce à un réseau de distribution composé de 16 agents distributeurs, dont 2 succursales. L’objectif est de porter ce nombre à 30 d’ici juillet 2024.

Les responsables de Sinotruk ont également annoncé un projet de construction d’une usine d’assemblage de camions Howo en Algérie, plus précisément dans la wilaya de Biskra. Ce projet vise à répondre aux besoins du marché local tout en ouvrant des perspectives à l’exportation.