Mercedes dévoile le restylage de la CLA

Le constructeur à l’étoile dévoile le restylage de sa Mercedes CLA et du break Shooting Brake, avec peu de changements esthétiques. Les améliorations sont concentrées sur la partie technique.

Après avoir lancé le restylage de mi-carrière de sa Mercedes Classe A, en octobre dernier en marge du salon de Paris, le constructeur allemand, dévoile désormais les restylages des variantes Coupé et Shooting Brake, avec toujours peu de changements esthétiques à signaler.

Coté extérieur, on notera une nouvelle signature lumineuse, un bouclier avant redessiné, une calandre adoptant des motifs de petites étoiles, ainsi que d’un diffuseur arrière plus sportif. La voiture reçoit également des jantes de 17 pouces de série et sur les optiques avant, l’éclairage à LED haute performance de série.

Coté habitacle, au dela du double écran de 7 et 10,25 pouces, de série, on notera l’arrivée, d’un nouveau volant, des sièges « confort » avec sellerie cuir et tissu qui sont désormais de série. Mercedes a également améliorer l’équipement de base avec désormais l’assistant de feux de route, la caméra de recul, le pack USB, le volant en cuir et les projecteurs à LED. Sous le capot, toutes les versions à essence ont désormais le soutien électrique via un nouvel alterno-démarreur de 10 kW, alimenté par un système 48 V.

A l’instar de cette CLA, les déclinaisons sportives AMG, profitent également de ce restylage avec de nouveaux projecteurs avant et arrière. La 35 AMG, forte de 306 ch, reçoit une grille de radiateur spécifique et une hybridation douce de 48V.