Mercedes-Maybach lance la Night Series sur ses trois modèles

Pour contrer le Black Badge de Rolls Royce, Mercedes-Maybach lance à son tour les éditions Night Series de ses trois modèles. Ces derniers font donc du noir l’élément principal de ces éditions, avec une série de détails qui ajoutent encore plus de luxe aux Mercedes-Maybach Classe S, GLS, et EQS SUV.

Ces trois modèles, ont en commun une peinture en deux tons de la carrosserie qui combine le noir sur la partie basse et l’argent pour la partie supérieure, tandis que les chromes sont remplacés par des éléments en chrome assombri. Le client peut également opter pour une couleur unie, noire, blanche ou grise sur la Classe S. On notera également, les phares sertis de composants en or rose. Le logo Maybach se distingue également avec le monogramme qui se multiplie en petit format pour composer les zones plates séparant les 7 branches fines des jantes.

A l’intérieur, la série Night Series, se distingue, par des surfaces noires laquées qui se combinent aux accents en or rose et les boiseries adoptent des essences sombres, parfois en motif de chevrons. Dans l’EQS SUV, la sellerie fait écho aux coloris extérieurs avec un choix entre le blanc cristal ou le noir et noir nacré avec surpiqûres contrastées en gris basalte foncé, tandis que la Classe S offre deux choix : Black ou MANUFAKTUR qui est une combinaison de blanc et noir profond. Enfin, le GLS, est quant à lui proposé avec une ambiance noire, combinée à du cuir Nappa, ou claire avec une sellerie blanc cristal.