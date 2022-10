Mondial de Paris 2022 : BYD présente le SUV électrique Atto 3

A l’occasion du Mondial automobile de Paris 2022, le constructeur chinois fait sensation sur son stand en exposant la nouvelle BYD Atto 3. Il s’agit d’un SUV familial 100 % électrique, avec une puissance et une autonomie des plus intéressantes.

BYD, constructeur automobile chinois participe au salon automobile de Paris 2022, en exposant sur son stand trois nouveaux modèles, dont fait partie l’intéressant SUV familial Atto 3.

Le BYD Atto 3 repose sur la e-Platform 3.0 du constructeur, et est 100 % électrique. Esthétiquement, le SUV se distingue par une calandre pleine, qui surplombe un fin bandeau lumineux. Un autre bandeau lumineux est présent sur toute la largeur de la face arrière, qui reçoit par ailleurs un bouclier proéminent le tout reposant sur des jantes de 18 pouces.

L’habitacle se veut écologique, avec une sellerie constituée principalement de cuir vegan. La planche de bord adopte un écran tactile rotatif de 15.6 pouces avec compatibilité Apple CarPlay et Android Auto. On retrouve coté équipements, des fonctions de conduite autonome, un régulateur de vitesse adaptatif, une aide au maintien dans la voie, un détecteur d’angle mort et une alerte de circulation transversale arrière. Le volume de coffre est quant à lui affiché entre 555 et 1338 litres.

Sous le capot, on retrouve une motorisation électrique d’environ 204 chevaux, avec une vitesse maximale affichée à 160 km/h. Le BYD Atto 3 affiche une autonomie de 420 km.