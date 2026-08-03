Naftal assure la disponibilité des pneumatiques dans l’ensemble de son réseau

La Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal) a annoncé que les pneumatiques pour véhicules légers et poids lourds sont disponibles en quantités suffisantes dans l’ensemble de ses points de vente à travers le pays.

L’entreprise affirme être en mesure de répondre à la demande des professionnels du transport et du grand public, dans le cadre de son engagement à garantir un approvisionnement régulier du marché national.

Naftal indique également avoir répondu favorablement aux préoccupations exprimées par les représentants des transporteurs à l’issue de plusieurs réunions de concertation consacrées à la disponibilité des pneumatiques et des huiles. L’entreprise poursuit ainsi la mise en œuvre d’un plan d’action commun visant à assurer la continuité de l’approvisionnement et à renforcer la coopération avec les professionnels du secteur.

Enfin, Naftal réaffirme sa volonté de poursuivre sa mission de service public, en maintenant une coordination étroite avec ses partenaires afin de soutenir l’activité économique nationale.