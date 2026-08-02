Tosyali produira de l’acier destiné à l’industrie automobile dès septembre 2026

Le groupe Tosyali Algérie franchit une nouvelle étape dans le développement de la filière sidérurgique nationale avec la production de sa première bobine d’acier décapé et huilé sur son complexe de laminage à froid. Ce produit constitue une matière première essentielle pour la fabrication de carrosseries automobiles, d’appareils électroménagers et de nombreux équipements industriels.

Cette réalisation marque le lancement de la quatrième phase d’investissement du groupe. La mise en service complète des différentes lignes de production est prévue pour septembre 2026.

Le nouveau complexe, d’une capacité de 1,8 million de tonnes par an, permettra de produire localement plusieurs types d’acier jusqu’ici importés, notamment l’acier laminé à froid, l’acier galvanisé, l’acier prélaqué et l’acier recuit. Ces matériaux sont destinés en priorité aux constructeurs automobiles et aux entreprises de sous-traitance.

Selon Tosyali, la priorité sera donnée à l’approvisionnement du marché algérien afin de renforcer le taux d’intégration locale dans l’industrie automobile et de réduire les importations. À terme, le groupe ambitionne également d’exporter sa production vers l’Afrique, l’Europe, les États-Unis ainsi que les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord.

Avec l’achèvement de ses projets d’investissement, Tosyali Algérie prévoit de porter sa capacité de production totale à 9,5 millions de tonnes par an, consolidant ainsi la position de l’Algérie comme acteur régional majeur dans la production d’acier à forte valeur ajoutée.