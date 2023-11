Opel Astra : Gamme, tarifs et équipements détaillés

Le marché automobile algérien connaît une effervescence marquée par l’arrivée récente de nouvelles marques et de modèles inédits. Parmi ces lancements, l’Opel Astra se profile comme une véritable attraction, offrant un design élégant et des caractéristiques séduisantes destinées à conquérir le cœur des clients algériens.

Opel fait son grand retour sur le marché automobile algérien, bénéficiant désormais de la collaboration en matière de technologies avec les marques du groupe Stellantis, notamment Peugeot. Cette synergie se manifeste par des similitudes techniques et esthétiques remarquables. Parmi les modèles annoncés pour ce retour tant attendu, l’emblématique Opel Astra fait son entrée.

Esthétiquement, l’Opel Astra adopte une allure sportive et confiante, avec des lignes parfaitement équilibrées. Elle adopte la signature lumineuse Vizor, qui est un panneau frappant est une conception purement allemande, intégrant avec élégance des dispositifs frontaux, des capteurs et des fonctions en un seul balayage fluide. Elle adopte à l’arrière des feux LED à économie d’énergie.

A l’intérieur, l’habitacle se veut élégant et, dans lequel on retrouve la double dalle numérique. Le confort est également hautement amélioré avec la présence de sièges avant ergonomiques Certifiés AGR avec le siège conducteur réglable en 10 positions. La compacte fait également le plein d’aide à la conduite et d’équipements ou on retrouve notamment, la climatisation électronique à deux zones.

Sous le capot de l’Opel Astra, les clients algériens auront accès à la motorisation essence 1,2l de 130 ch, drivée d’une transmission automatique à 8 vitesses. L’offre se déclinera en deux finitions au choix pour les futurs acquéreurs.

– ÉLÉGANCE, proposée au prix de 4 319 000 DA TTC

– GS LINE, affichée au tarif de 4 619 000 DA TTC



Voici la liste des équipements

* Opel Astra ÉLÉGANCE

6 haut-parleurs

Accès et démarrage mains libres

Tissu tep effet cuir isabella gris clair

Accoudoir avant

Aide au stationnement avant et arrière avec caméra de recul 180°

Airbags frontaux, latéraux, thorax bassin avant, rideaux avant et arrière

Alerte collision

Allumage et commutation automatique des feux de route

Climatisation automatique bizone

Écran tactile 10’’couleur en hd glossy

Freinage automatique après collision

Freinage électrique

Hill assist

Intelligent speed adaptation

Jante alliage 17’’ « admiral diamond cut » en noir onyx

Lane positionning assist

Lève vitres avant et arrière séquentiel électrique

Projecteurs antibrouillards à led

Régulateur de vitesse actif : stop&Go

Rétroviseurs réglables et rabattables électrique à led

Siège conducteur certifié agr

Verrouillage centralisé automatique

Vitres surteintées

Volant en cuir

Opel Astra GS LINE

ÉLÉGANCE+