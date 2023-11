Opel fait une entrée remarquée sur le marché automobile algérien  

Opel fait un retour remarqué sur le marché automobile algérien après une absence de six ans. Trois modèles ont été dévoilés lors d’une présentation à la presse marquant le lancement de la marque, il s’agit de : l’Astra, le crossover Mokka et le SUV Grandland,

Pour célébrer son arrivée sur le marché algérien, Opel a orchestré une cérémonie de lancement en présence de personnalités telles que M. Florian Huettl, Chief Executive Officer d’Opel Automobile GmbH, M. Nassim Benguergoura, Directeur Général de HCI, et M. Hakim Boutehra , Directeur Général de Stellantis Zone Algérie-Tunisie.

Ce retour de la marque emblématique de Stellantis sur le marché algérien ouvre une nouvelle ère de mobilité, alliant la modernité allemande, un design sculptural et une innovation écologique. Opel élargit son éventail de véhicules sur le marché local pour mieux répondre aux besoins de mobilité des automobilistes algériens.

« Aujourd’hui est un grand jour pour la marque Opel,qui fait son grand retour en Algérie. Je suis convaincu que notre gamme de véhicules,à la pointe de la technologie,ravira les clients algériens et répondra à un large éventail de besoins en matière de mobilité. Opel est synonyme d’ingénierie allemande,de design audacieux et épuré,ainsi que de groupes motopropulseurs performants. » a déclaré Florian Huettl,CEO de Opel à Alger.

« Le lancement de la marque Opel représente une étape cruciale pour Stellantis afin de servir le marché algérien. Notre engagement continu envers l’Algérie et se concrétise davantage aujourd’hui avec des modèles à la pointe de la mobilité du future,enrichissant considérablement notre offre globale. Cette approche renforce non seulement notre présence,mais reflète également notre mission de fournir des options de mobilité de plus en plus adaptées et innovantes. Nous mettrons à profit toute notre expertise pour promouvoir cette marque emblématique sur le marché algérien. Ce lancement contribuera de façon significative au Plan Stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis pour la région Moyen-Orient et Afrique (MEA) avec le but de vendre un million de véhicules dans la région d’ici 2030» a déclaré Samir Cherfan,Stellantis Middle East and Africa Chief Operating Officer.

« Chez Opel El Djazaïr, notre fierté découle de notre engagement indéfectible envers un service dédié à nos clients, alimenté par notre quête constante de qualité, d’innovation et de diversité. Chaque véhicule que nous importons et mettons à la disposition de nos clients représente bien plus qu’un simple moyen de transport ; il incarne la liberté, l’aventure et la mobilité. Notre objectif est de rendre le monde accessible à nos clients en leur proposant des véhicules exceptionnels et en les accompagnant à chaque étape de cette aventure à travers nos services. Nous sommes impatients de les guider et de les servir à chaque phase de leur mobilité. » a déclaré Nassim Benguergoura, Country Manager et CEO Market Development & Automotive Division de HCI.

Les trois modèles sont les suivants :

Opel Astra



Cette sixième génération de la célèbre compacte allemande est une merveille technologique intégrant le Pure Panel entièrement numérique. Disponible en Algérie en versions Elegance et GS Line dotées d’une motorisation 1.2 litre essence développant 130ch et d’une transmission automatique à 8 rapports (BVA).

Opel Astra sera commercialisée au prix à partir de 4 319 000 Dinars, proposée Gris Vulkan, Gris Kristal et Blanc Arktis et Noir Karbon.



Opel Mokka



Ce crossover urbain aux lignes époustouflantes revisite les notions de design et hisse l’expérience de conduite à un autre niveau. L’Opel Mokka a remporté le Golden Steering Wheel 2021. Il est disponible en versions Elegance et GS Line dotées d’une motorisation 1.2 litre essence développant 130ch et d’une transmission automatique à 8 rapports (BVA).

Il est proposé en Blanc Arktis, Gris Kontrast, Noir Karbon, à partir de 3 849 000 dinars.

Opel Grandland



Inédit en Algérie, le Grandland est un SUV haut de gamme au style affirmé qui bénéficie d’une grande richesse d’équipements. Il est disponible en version GS Line, équipé d’un moteur 1.6 essence développant 165ch et d’une transmission automatique à 6 rapports. Il est proposé en Blanc Arktis, Gris Kontrast, Noir Karbon, à partir de 4 689 000 Dinars.

Dotés d’une identité singulière, les modèles de la marque Opel apporteront un souffle de modernité au marché automobile algérien et seront commercialisés à partir du 19 novembre dans l’ensemble des showrooms multimarques de Stellantis, qui distribuaient jusque-là les modèles de la marque Fiat à travers le territoire national.



A travers cette gamme complémentaire, Stellantis enrichit son offre globale pour répondre aux besoins en mobilité des clients algériens, et confirme la place clé de l’Algérie au sein du Plan Stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis pour la région Moyen-Orient et Afrique (MEA).