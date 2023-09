Renault Trucks Algérie : inauguration d’un nouveau siège social

Afin de mieux appréhender les évolutions imminentes du marché, Renault Trucks Algérie se dote d’un nouveau siège social situé sur un axe routier important lui conférant davantage de visibilité et une meilleure accessibilité.

Situé sur l’autoroute des Grands Vents, à proximité d’autres acteurs de la distribution automobile, ce nouveau site se veut également le début d’une nouvelle ère durant laquelle Renault Trucks Algérie ambitionne de consolider sa position d’acteur majeur sur le marché algérien.

Dans cette perspective, Renault Trucks Algérie a produit une série de vidéos diffusées sur les médias sociaux afin de sensibiliser les usagers de la route sur la nécessité d’être vigilants face aux pièces de rechange contrefaites, les encourageant à privilégier l’usage de pièces d’origine certifiées Renault Trucks.

De plus, Renault Trucks Algérie a organisé avec succès la seconde édition de « l’Eco Drive & Road Safety Tour 2023 » consistant à former des centaines de conducteurs professionnels sur la conduite économique, respectueuse de l’environnement ainsi que sur la sécurité routière.

Avec de telles actions, Renault Trucks Algérie, fidèle à ses valeurs assume pleinement son rôle d’entreprise citoyenne par une contribution performante pour rendre le transport plus efficace et la route plus sûre.