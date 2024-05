Renault Trucks Algérie: Lancement de la 3ème édition de l’« Eco Drive & Road Safety Tour 2024 »

Renault Trucks Algérie annonce avec enthousiasme le lancement de la troisième édition de son « Eco Drive & Road Safety Tour 2024 », qui se déroulera du 6 mai au 5 juin 2024. Durant cette période, Renault Trucks Algérie s’engage à parcourir tout le territoire national lors de cette tournée exceptionnelle, à la rencontre de ses clients.

L’objectif principal de cet événement est de promouvoir les bonnes pratiques en matière de conduite responsable. La caravane Renault Trucks fera escale chez les distributeurs de la marque au losange à travers l’Algérie, offrant aux chauffeurs l’opportunité de perfectionner leurs compétences en matière de conduite rationnelle et de se familiariser avec les règles essentielles de sécurité routière.

Pendant cette tournée, les chauffeurs auront la chance de suivre une formation dispensée par des professionnels de Renault Trucks, axée sur une conduite responsable, économique et respectueuse de l’environnement. L’événement se déroulera sur une journée dans dix villes différentes, de Blida à Oran, d’Alger à Bejaia, de M’sila à Sétif, de Tadjenanet à Constantine, et de Guelma à Alger (siège de Renault Trucks Algérie). Les invités seront sélectionnés à la suite d’un quiz organisé sur les réseaux sociaux de Renault Trucks Algérie.

Chaque étape comprendra une formation sur la conduite rationnelle et l’économie du carburant, dispensée par des experts de Renault Trucks. De plus, cette édition sera enrichie par la présence de partenaires renommés tels que TotalEnergies Lubrifiants Algérie et la Sarl Global Axis, Distributeur officiel de la marque « BRIDGESTONE » en Algérie.

Également associés à cet événement, Bejaia Logistique et Numilog contribueront en présentant leurs nouveaux camions Renault Trucks et en offrant des conseils d’experts en santé et sécurité au travail (SST).

Renault Trucks Algérie est fier d’organiser cet événement « Eco Drive & Road Safety Tour 2024 », offrant à ses clients une expérience unique et enrichissante, tout en renforçant leur engagement envers la sécurité routière et l’environnement.

Pour plus d’informations sur cet événement et pour connaître les dates et lieux de chaque étape, veuillez consulter le site web et les réseaux sociaux de Renault Trucks Algérie.