Skoda dévoile l’Octavia et Octavia Combi restylées

Le constructeur tchèque du groupe Volkswagen, dévoile le restylage de ses Skoda Octavia et Octavia Combi, avec au menu de légères retouches esthétiques et un habitacle profondément revu.

Après la mise à jour de la Golf, place à un autre modèle du groupe Volkswagen de faire l’objet d’un restylage. Il s’agit de la Skoda Octavia, techniquement proche de cette dernière. On retrouve de nouveaux phares, formant désormais une seule unité avec la calandre affinée. On retrouve également en option l’éclairage matriciel à LED de deuxième génération. Les pare-chocs et feux arrière adoptent un design plus tendu.

La Skoda Octavia est toujours proposée en version cinq portes et version break Combi. La version Combi dispose d’un volume de coffre de 640 litres et passant à 1700 litres lorsque les sièges arrières sont rabattus. A noter la présence en option d’un écran de protection rétractable pour une meilleure utilisation du compartiment à bagages.

Coté habitacle, la Skoda Octavia restylée introduira ultérieurement l’intelligence artificielle telle que « ChatGPT » pour que l’assistante vocale Laura puisse améliorer ses réponses au fur et à mesure. L’habitacle adopte en grande partie des matériaux de finition durables. Le grattoir à glace logé dans le couvercle du réservoir et le parapluie caché dans la portière sont également durables.

Le système d’infodivertissement quant à lui adopte la dernière génération de l’interface de Volkswagen, avec l’écran tactile mesure 10 pouces de série, mais un écran de 13 pouces est proposé en option. L’accès sans clé est également amélioré, et de nouveaux ports USB-C font leurs apparitions. A noter l’arrivée également du système de surveillance de l’attention et de la somnolence, et de l’aide au stationnement intelligente et l’aide au stationnement à distance.

Sous le capot, le 1.0 TSI disparaît de la gamme de la Skoda Octavia qui débute donc avec le 1.5 TSI 115. En essence, on retrouve également le 1.5 TSI 150, légèrement plus péchu, et le 2.0 TSI 204, plus vigoureux encore, qui associe la boîte DSG à la transmission intégrale. S’il n y’a plus de version hybride rechargeable, la Skoda Octavia offre des moteurs diesels avec comme choix 115 ch et une autre de 150 ch du 2.0 TDI familier. A noter la présence, d’une finition Sportline, et d’une version RS qui est proposée avec 265 ch et 370 Nm de quatre cylindres 2.0 turbo.