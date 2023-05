Stellantis Afrique et Moyen-Orient : des ambitions XXL dans son Plan Stratégique Dare Forward 2030

Stellantis Afrique et Moyen-Orient (MEA) a commenté ses résultats clés de l’année 2022 et a présenté ses progrès dans la mise en œuvre de son plan stratégique ambitieux Dare Forward 2030 pour la prochaine décennie. Ce plan conduira l’entreprise à devenir le leader en termes de parts de marché, d’expérience client et de transition énergétique.

En septembre 2022, Stellantis MEA a annoncé sa contribution au plan stratégique Dare Forward 2030 avec une stratégie audacieuse dans les domaines industriel, commercial, produit, digitalisation, après-vente et achats.

L’ambition de la région MEA est de devenir le leader du marché d’ici 2030 avec plus d’un million de véhicules vendus en consolidant sa position dans la couronne méditerranéenne et les territoires français d’outre-mer, atteignant plus de 30% de part de marché et en montant en puissance au Moyen-Orient, en Afrique du Sud et en Afrique subsaharienne avec une part de marché supérieure à 12 %.

« L’Afrique et Moyen-Orient est une région vaste et prometteuse avec un fort potentiel de croissance. Stellantis s’engage à contribuer au développement de l’industrie automobile dans la région et s’investit pour renforcer son empreinte afin de répondre aux besoins de mobilité de ses clients. Grâce au fort engagement de ses employés et partenaires, Stellantis avance à toute allure dans la réalisation de son plan stratégique Dare Forward 2030 », a déclaré Samir Cherfan, Stellantis Chief Operating Officer for Middle East and Africa.

Dare Forward 2030 Afrique et Moyen-Orient, étapes-clés depuis Septembre 2022 :

Industriel :



* Afrique du Sud : le 8 mars 2023, signature d’un protocole d’accord pour fabriquer des véhicules en Afrique du Sud. Le protocole d’accord renforcera la position de Stellantis sur le marché sud-africain, le projet de fabrication devant être achevé d’ici 2025.



* Algérie : le 19 mars 2023, lancement de la première vague d’investissements de Stellantis et de ses fournisseurs totalisant plus de 200 millions d’euros pour fabriquer quatre modèles avec le démarrage de la production de FIAT 500 en décembre 2023.



* Égypte : accords-cadres signés le 23 février 2023 avec les autorités égyptiennes pour implanter une usine automobile dans le pays dans le but de renforcer notre présence et d’améliorer notre position sur le marché.



* Maroc : le 3 novembre 2022, investissement de plus de 300 millions d’euros dans l’usine de Kénitra pour doubler la capacité de production locale et introduire la plate-forme « smart-car » qui servira l’ambition commerciale et la capacité d’auto-approvisionnement de la région.



* Turquie : Stellantis augmentera sa production en Turquie, avec l’attribution du modèle « K0 » à Tofaş, dans les versions de véhicules utilitaires légers de taille moyenne et de voitures particulières, prévu pour cinq marques et étendant la production actuelle de Doblo et Tipo/Egea, augmentant l’auto-approvisionnement pour la région.

Commercial :



* Afrique du Sud : La Société répond aux besoins locaux avec une gamme adaptée de produits et de solutions de mobilité comme PEUGEOT Landtrek et les futurs lancements de smart-car.



* Algérie : Début des ventes le 21 mars 2023. 15 000 commandes en 2 semaines et 100 000 visiteurs à travers nos différents points de contact.



* Maroc : Stellantis est le deuxième plus grand groupe sur le marché avec environ 18% de parts de marché au T1-23. Nous travaillons à l’amélioration de notre dispositif de distribution et de la structure de notre réseau.



* Moyen-Orient : Fort potentiel de croissance que nous captons avec un réseau renforcé tout en élargissant en permanence notre portefeuille de produits sur mesure.



* Turquie : le 1er mars 2023, un accord a été signé annonçant que les activités commerciales de toutes les marques de Stellantis seront consolidées sous Tofaş, ce qui permettra d’accroître les synergies commerciales et la création de valeur pour toutes les marques et tous les segments de Stellantis.

Produit :



* 11 lancements sur 77 marchés en 2022 dont 2 nouveaux modèles EV et 2 nouveaux modèles PHEV.

* En 2022, de la Turquie à l’Afrique du Sud en passant par le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et l’Afrique sub-saharienne, Stellantis a tenu sa promesse de toujours améliorer les besoins de mobilité des clients et a reçu le prix « Car of The Year » pour différents modèles sur divers marchés ;

* Des campagnes marketing innovantes et créatives ont également été récompensées lors de certains concours marketing les plus prestigieux, tels que « Lions » et « Links »,

Digitalisation :



* 10 nouvelles plates-formes lancées en Israël, en Turquie et dans le CCG.

* 3 plates-formes de gestion de données lancées dans le CCG, en Israël et en Turquie

* Le lancement exclusif en ligne de Citroën Ami et Alfa Romeo en Turquie a été vendu en moins d’une heure.

* Lors du lancement de la Peugeot 408, tout le stock en ligne a été épuisé en quelques minutes

Après-vente :



* En 2022, Stellantis a connu une bonne dynamique sur tous les marchés MEA avec une croissance des ventes de +17% en 2022 vs 2021.

*Les ventes du fabricant indépendant de pièces de rechange (IAM) ont été multipliées par 3 par rapport à 2021.

* L’expansion du réseau de distribution multimarque et de la chaîne Eurorepar Car Service est prévue pour soutenir la croissance des ventes

Achats/Sourcing :



* Amélioration de 30 % du sourcing de Stellantis en Afrique et Moyen-Orient.

* L’usine de Kenitra au Maroc a augmenté son approvisionnement local à 60 %.

* Développement des bases de fournisseurs matures au Maroc et en Turquie tout en s’agrandissant avec trois nouvelles bases en Algérie, en Egypte et en Afrique du Sud.

* À l’horizon 2030, Stellantis vise à multiplier par 3 son sourcing dans la région MEA.

Pour référence, la stratégie de Stellantis Afrique et Moyen-Orient est d’atteindre d’ici 2030 :

* Plus de 22 % de part de marché

* Plus de 25 % du mix LEV

* Plus de 12 % de marge d’exploitation ajustée

* Environ 55 lancements

* Un taux d’auto-approvisionnement supérieur à 70 %