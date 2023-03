Automobile : Stellantis investit 200 millions d’euros en Algérie

Le marché de l’automobile en Algérie se relance après l’octroi des agréments pour trois concessionnaires à savoir, Stellantis (Fiat Algérie), Halil CC (Oel) et Emin Auto (Jac). Et c’est la marque Italienne Fiat qui ouvre le bal avec l’annonce de l’arrivée des premiers modèles à partir du 21 mars 2023.

Le groupe Stellantis a lancé officiellement la marque Fiat en Algérie avec la mise sur le marché de pas moins de six modèles, à savoir : Fiat 500 Hybrid, Fiat 500X, Fiat Tipo, Fiat Doblò, Fiat Scudo et Fiat Ducato.



Un grand événement a été organisé pour l’occasion qui a vu la présence de M. Ali Aoun, Ministre de l’Industrie et de la Production Pharmaceutique, M. Tayeb Zitouni, Ministre du Commerce et de l’Exportation, en présence de Son Excellence M. Giovanni Pugliese, Ambassadeur d’Italie en Algérie, de M. Abdelkrim Touahria, Ambassadeur d’Algérie en Italie, de M. Samir Cherfan, Stellantis Middle East and Africa Chief Operating Officer, de M. Olivier François, FIAT Chief Executive Officer et Stellantis Global Chief Marketing Officer, et de M. Hakim Boutehra, Managing Director de Stellantis Maghreb.

Stellantis et ses fournisseurs vont investir en Algérie plus de 200 millions d’euros, la première vague d’investissements, permettra de produire quatre modèles, à commencer par la FIAT 500 en contribuerant au développement du secteur automobile en Algérie, avec un plan d’envergure intégrant la production locale de modèles Fiat à Tafraoui, Oran, ainsi que la création d’un solide réseau de vente et de services après-vente.



Cette annonce d’aujourd’hui confirme la place clé de l’Algérie au sein du Plan Stratégique Dare Forward 2030 de Stellantis pour la région Moyen-Orient et Afrique (MEA). Ce lancement de la marque FIAT ouvrira la voie pour l’atteinte de l’ambition de Stellantis MEA de vendre un million de véhicules dans la région d’ici 2030, avec une autonomie de production régionale

de 70 %, ce qui permettra d’être au plus proche des attentes des clients.La construction de l’usine de Tafraoui, dans la wilaya d’Oran, prendra fin en août 2023, avec la production des premières FIAT 500 prévue fin 2023. À l’horizon 2026, cette initiative permettra de créer près de 2 000 nouveaux emplois locaux, avec un taux de localisation de plus de 30 %, une capacité de production annuelle de 90 000 véhicules et la fabrication à terme de quatre modèles FIAT. Pour garantir aux clients algériens une qualité de service de haut niveau, le réseau de vente et d’après-vente s’étendra sur 28 wilayas en Algérie d’ici fin 2023.



« Fermement engagé en Algérie, Stellantis apportera au pays son savoir-faire mondial et régional en matière de fabrication et de performances commerciales. Nous mettons notre expertise au service du développement de FIAT en Algérie avec un outil de production de pointe et des services commerciaux de premier ordre pour garantir la meilleure expérience client possible sur le marché. J’aimerais en profiter pour remercier les autorités algériennes, nos partenaires locaux et les équipes qui œuvrent sans relâche pour concrétiser le projet FIAT en Algérie », a déclaré Samir Cherfan, Stellantis Middle East and Africa Chief Operating Officer.



« Ce matin, nous célébrons le retour de Fiat en Algérie, une marque automobile emblématique parmi les cinq plus anciennes au monde. Depuis 1899, la mission de notre marque demeure inchangée : proposer des solutions intelligentes et accessibles à tous les besoins de mobilité de nos clients. Prévue pour être le premier modèle FIAT produit ici, la 500 Hybrid sera rapidement suivie du Doblò, avant l’arrivée quelques années plus tard d’un tout nouveau modèle, actuellement toujours entre les mains de nos designers, qui sera également produit en Algérie. Mais aujourd’hui, nous sommes déjà en mesure d’ouvrir les commandes pour la 500 Hybrid et deux autres citadines, la Tipo et la 500X, ainsi que pour nos VUL phares, le Ducato, le Scudo et le Doblò. En Algérie, nous proposons donc déjà une FIAT pour chaque besoin spécifique », a déclaré Olivier François, CEO de la marque FIAT.



Découvrez ( ici ) la gamme et les prix des modèles Fiat commercialisés en Algérie.