Stellantis El Djazaïr : Le Fiat Doblò made in Algeria disponible à la commande en ligne

Stellantis El Djazaïr informe ses clients que le petit utilitaire Doblò, assemblé en Algérie, est désormais disponible à la commande via une plateforme en ligne accessible sur le site www.fiat.dz.

Suite à la mise en service d’une deuxième ligne de production de modèles Fiat dans l’usine de Tefraoui (Oran), dédiée à l’assemblage du Doblò, Stellantis El Djazaïr annonce la disponibilité de ce véhicule à la commande en ligne sur www.fiat.dz.

Selon le communiqué de Stellantis El Djazaïr, « l’inscription sur la plateforme n’implique aucun engagement de part et d’autre. Dès l’ouverture des commandes, les clients inscrits seront contactés et recevront des propositions détaillées sur la gamme actuelle ou celle à venir. » Il est précisé que les premiers Fiat Doblò, produits à Tafraoui et distribués à travers le réseau de la marque Fiat, seront prioritairement destinés aux clients ayant maintenu leur commande et opté pour le Fiat Doblò « Made in Algeria ».

Il est à noter que le Fiat Doblò est proposé au prix de 2 740 000 Dinars TTC pour la version classique et 2 765 000 Dinars TTC pour la version avec peinture métallisée.