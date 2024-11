Stellantis envisage l’assemblage de la Panda Fastback en Algérie : Une opportunité prometteuse

L’usine Fiat de Tafraoui, située à Oran, pourrait bientôt assembler la Fiat Panda Fastback, un modèle récemment présenté sous le nom de Grande Panda à Turin.

Face au succès des modèles déjà produits localement, comme la Fiat 500 et le Doblo, et une demande qui a rapidement doublé, Stellantis envisage d’élargir la production. Grâce à sa capacité d’assemblage flexible et moderne, l’usine peut intégrer de nouveaux modèles sans modifications majeures.

Avec une capacité de production de 40 000 véhicules par an, visant 90 000 d’ici 2026, la production locale répondrait à la demande croissante tout en proposant des prix plus compétitifs.

La Panda Fastback



La Fiat Panda Fastback représente une avancée notable pour la marque, offrant un design moderne et des caractéristiques adaptées aux besoins actuels. Si sa production en Algérie est confirmée, cela renforcerait la position de Fiat sur le marché local et diversifierait son offre.



Cette initiative, intégrée à la production déjà réussie à l’usine de Tafraoui, stimulerait l’économie locale et pourrait inciter d’autres constructeurs à investir en Algérie. La production locale permettrait aussi de proposer des prix plus attractifs.



Bien que non encore officielle, cette décision pourrait positionner la Panda Fastback comme un modèle phare en Algérie, avec des prix globaux oscillant entre 19’000 € et 25’000 €.