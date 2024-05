Stellantis Pro One leader en région Moyen-Orient et Afrique

Stellantis Pro One, branche utilitaire du groupe automobile, renforce sa position de leader sur la région Moyen-Orient & Afrique pour le deuxième trimestre consécutif avec une part de marché record de 26 %, et a généré des résultats exceptionnels boostés notamment par Fiat Professional en Algérie.

Une performance qui confirme la force de Stellantis Pro One sur les marchés internationaux, avec une part de marché de 26 % sur la région Moyen-Orient & Afrique au premier trimestre 2024. Stellantis Pro One se hisse également en tête des ventes de véhicules électriques (BEV) en EU30 pour le trimestre, avec 33 % de part de marché ; la marque Peugeot est leader dans la région.

« Les chiffres de vente sur le segment des véhicules utilitaires pour le 1er trimestre 2024 confirment et valident la stratégie de Stellantis Pro One. « L’accueil enthousiaste réservé à notre gamme de VUL entièrement renouvelée, associé à nos nouveaux services connectés et à notre offre de fourgons à pile à combustible à hydrogène, confirme la place de Stellantis comme constructeur de référence pour les professionnels. » a déclaré Xavier Peugeot, Senior Vice President of Stellantis Commercial Vehicles Business Unit.