Transport : Lancement du vol inaugural de Domestic Airlines à destination de Tamanrasset

Le vol commercial inaugural de la compagnie aérienne Domestic Airlines sur la ligne régulière Alger-Tamanrasset a été lancé lundi.

La cérémonie de lancement de ce vol opéré par un Boeing 737-800 s’est déroulée en présence du ministre des Transports, M. Saïd Sayoud, du PDG d’Air Algérie, M. Hamza Benhamouda, du directeur général de Domestic Airlines, M. Abdessamad Ourihane, et du PDG de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires d’Alger (SGSIA), M. Mokhtar Mediouni.

En marge de l’événement, qui s’est déroulé à l’Aéroport international Houari-Boumediene, M. Sayoud a rappelé que Domestic Airlines, dont la flotte est composée d’avions d’Air Algérie et de Tassili Airlines (anciennement), a été créée conformément aux instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, précisant que toutes les procédures administratives et juridiques pour la création de cette compagnie avaient été finalisées.

« S’inscrivant dans une mission de service public à dimension stratégique,ce vol régulier Alger-Tamanrasset vient répondre aux besoins de mobilité des citoyens et renforcer les liaisons aériennes entre les différentes régions du pays,appuyant ainsi l’intégration nationale et contribuant aux efforts de l’Etat en faveur du développement du système national de transport aérien »,avait souligné la compagnie dans un communiqué.



Domestic Airlines a été créée pour renforcer l’offre de transport aérien entre les différentes wilayas du pays et soutenir le développement socioéconomique, après le transfert de propriété de Tassili Airlines à Air Algérie, finalisé mi-août.