Stellantis : Raoui Beji nommé nouveau Président-Directeur Général de Fiat El Djazair

Stellantis annonce la nomination de Raoui Beji en tant que nouveau Président-Directeur Général de Fiat El Djazair, succédant à Hakim Boutehra. Ce dernier, après avoir orchestré pendant près de quatre ans le retour réussi de la marque Fiat en Algérie et la réalisation de son projet industriel à Tafraoui, se voit confier de nouvelles responsabilités au sein de Stellantis.

Acteur majeur de l’industrie automobile en Afrique et au Moyen-Orient, Stellantis souhaite insuffler un nouveau dynamisme à la marque Fiat en Algérie avec la nomination de Raoui Beji à compter du 1er juin 2024.

« Je souhaite commencer par remercier Hakim Boutehra pour son engagement qui a fait du lancement des activités commerciales et industrielles de Fiat en Algérie une réussite », a déclaré Samir Cherfan, Vice-Président Exécutif en charge des Opérations Stellantis en Afrique & Moyen Orient « Je compte sur Raoui Beji, qui, grâce à son expérience, continuera à concrétiser l’engagement du groupe Stellantis à soutenir les autorités algériennes dans le développement d’un écosystème automobile intégré et à apporter de la valeur ajoutée à ce grand pays, nos clients, nos employés et nos partenaires. Nous poursuivons le développement de nos capacités industrielles à l’usine de Tafraoui, tout en accélérant l’intégration locale par la création d’un tissu de fournisseurs sur le territoire algérien ».



Raoui Beji cumule plus de quinze ans d’expérience dans des positions de finance et d’ingénierie au sein du Groupe. Il a rejoint Stellantis Afrique & Moyen Orient en qualité de Vice-Président Pièces et Services, en 2022. Son expertise dans le domaine de la sous-traitance automobile, les lancements industriels et les services sera un élément clé dans la poursuite de nos projets industriels et commerciaux dans le pays.