Suzuki dévoile le restylage du Vitara

Le constructeur japonais prolonge la carrière de son Suzuki Vitara en dévoilant un nouveau restylage de son SUV. Au menu, ce dernier bénéficiera d’une mise à jour esthétique et technologique.

Lancé en 2014, le Suzuki Vitara reçoit un nouveau facelift, après celui lancé en 2018, ainsi que les motorisations introduites en 2020 et 2022. Pour les dix ans du modèle, le constructeur japonais améliore grandement son SUV notamment en modernisant son habitacle.

Le Vitara restylé adopte un style plus élégant, plus fluide avec une face avant complètement redessinée, qui se remarque par des phares plus fins, un bouclier aux lignes plus douces et lisses et une calandre plus distinguée qui surplombe une prise d’air trapézoïdale en plastique noir. Des feux diurnes verticaux sur les côtés du pare-chocs, des jantes inédites et des feux retravaillés sont également de la partie. On notera également l’arrivée de deux nouvelles couleurs : Titan Dark Gray Pearl Metallic et Sphere Blue Pearl combiné au toit contrasté en Cosmic Black Pearl Metallic.

L’habitacle du Vitara restylé adopte désormais un nouvel écran tactile central de 9 pouces plus évolué qui autorise la connexion Apple CarPlay et Android Auto, et propose une connectivité Bluetooth, WiFi et via USB. Le SUV adopte également plusieurs équipements de sécurité inédits comme : Dual Sensor Brake Support II, système de surveillance de l’attention du conducteur, régulateur de vitesse adaptatif, reconnaissance des panneaux de signalisation et système de maintien dans la voie.

Sous le capot, le Vitara conserve toujours ses deux motorisations électrifiées, à savoir le 1,4 l turbo MHEV qui délivre 129 ch et le 1,5 l atmosphérique hybride autorechargeable qui développe 101 ch associé à un moteur électrique de 33 ch pour une puissance combinée de 116 ch. Enfin, le Vitara restylé devrait débarquer en concessions au début de l’été 2024.