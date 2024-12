Stellantis Algérie : Un bilan prometteur avec 18 000 véhicules Fiat produits en 2024

L’usine FIAT de Tafraoui, inaugurée par Stellantis en décembre 2023, marque un jalon significatif dans le développement industriel en Algérie. En seulement un an, cette installation a démontré sa capacité à produire localement, tout en posant les bases d’un écosystème industriel compétitif et durable, soutenu par la formation des talents algériens et l’établissement de partenariats stratégiques.

Depuis son lancement, l’usine a mis en production deux modèles : la FIAT 500, et, dès juin 2024, le FIAT Doblò grâce à une deuxième ligne de montage automatisée. En novembre, une quatrième équipe a été ajoutée, permettant une production continue de 17 véhicules par heure, pour un total attendu de plus de 18 000 unités d’ici fin 2024. Stellantis vise une augmentation ambitieuse, avec 60 000 véhicules en 2025 et 90 000 en 2026.

Investissement dans la formation et l’emploi

L’usine emploie 1 650 collaborateurs, ayant bénéficié de 170 000 heures de formation en partenariat avec des institutions locales, comme l’Institut National Spécialisé de Formation Professionnelle de Belgaid. En parallèle, Stellantis soutient l’éducation supérieure avec le lancement d’un master en alternance en « Management des Unités de Production » et une filière dédiée à l’industrie mécanique à l’École Nationale Polytechnique d’Oran. Ces initiatives renforcent les compétences locales et préparent les talents de demain.

Localisation et sous-traitance

Conformément à sa stratégie de localisation, Stellantis a initié la création d’un écosystème local de sous-traitance. Une Convention Internationale des Fournisseurs tenue à Oran en avril 2024 a permis de sélectionner des partenaires algériens tels que FERRUZ, IRIS TYRES, et SAREL INDUSTRIES. Grâce à ces partenariats, l’usine a atteint un taux d’intégration locale de 10 % en 2024, dépassant les exigences réglementaires. L’objectif est d’atteindre plus de 30 % d’ici 2026.

Projets d’expansion

Pour répondre aux exigences du cahier des charges national, Stellantis a lancé l’extension de l’usine pour intégrer le ferrage et la peinture, avec un achèvement prévu en 2025. Cette évolution permettra la production en CKD (Completely Knocked Down) et l’augmentation des capacités industrielles.

Vision à long terme

L’usine FIAT de Tafraoui s’inscrit dans la stratégie « Dare Forward 2030 » de Stellantis, visant à positionner le groupe comme leader industriel en Afrique. Avec un engagement envers la durabilité, la formation et l’innovation, Stellantis ambitionne de faire de l’Algérie un pôle stratégique pour l’industrie automobile, tout en contribuant au développement économique local et régional.

Cette première année témoigne de la réussite d’un projet qui combine ambition industrielle, inclusion locale, et partenariats stratégiques pour transformer le secteur automobile algérien et renforcer son intégration au marché africain.

