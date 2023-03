Véhicules de moins de 3 ans : des opérateurs privés proposeront leurs services  

Le dossier de l’importation de voitures d’occasion de moins de trois ans en Algérie, vient de connaitre une bonne nouvelle qui devrait ravir des milliers de personnes impatientes d’acquérir un véhicule.

En effet, l’APOCE (Association de protection et orientation du consommateur et son environnement) vient d’annoncer que plusieurs opérateurs privés spécialisés en Algérie, ont d’ores et déjà commencé à chercher des fournisseurs européens de voitures d’occasions dont l’objectif est de trouver et proposer des véhicules intéressants à des prix abordables pour les algériens.

Cette initiative permettrait ainsi aux consommateurs algériens, d’accéder à un plus large panel de voitures à des prix abordables. Aussi, passer par un opérateur privé assurera à l’acheteur algérien de recevoir un véhicule vérifié sans aucun défaut mécanique, et sans que le prix ne soit exagéré, chose que l’acheteur ne pourra pas forcément vérifier tout seul.