Voiture de l’année 2024 : triomphe de la Renault Scénic électrique

Le concours de la voiture de l’année COTY (Car of The Year), a fait son grand retour cette année au salon automobile de Genève. Et c’est encore un modèle 100 % électrique qui a triomphé cette année puisqu’il s’agit de la Renault Scénic 100 % électrique.

Le Scénic électrique s’est ainsi distingué dans une finale, devant la BMW Série 5, la Peugeot 3008, la Kia EV9, le Volvo EX30, la BYD Seal et la Toyota CH-R. A noter que 6 des 7 finalistes sont totalement ou en partie électrique. Seul le Toyota C-HR fait de la résistance avec ses versions hybrides, mais toutes les autres voitures ont au moins une version 100 % électrique dans leur gamme.