Yango lance une campagne de sensibilisation en partenariat avec les anciens scouts musulmans Algériens

Yango, le nouvel acteur dans le marché des VTC en Algérie, a marqué le mois sacré du Ramadan en lançant une opération spéciale Ramadan de distribution de box iftar au niveau des grands axes routiers d’Alger.

En collaboration avec l’association des anciens scouts musulmans algériens ainsi que les équipes bénévoles de YANGO, une initiative a été lancée avec beaucoup d’enthousiasme, l’objectif était d’accompagner les automobilistes sur les routes pendant l’heure du iftar, les incitant à éviter les précipitations et les excès de vitesse. Les partenaires de Yango “AMB RENT” ont également mis à disposition des véhicules pour transporter les bénévoles et les boîtes de nourriture vers les points de distribution, une implication forte qui a grandement contribué au succès de l’opération. Grâce à plusieurs jours de mobilisation, pas moins de 1800 jeûneurs ont été accompagnés lors de la rupture du jeûne.

Cette opération intervient dans un contexte marqué par de nombreux accidents de la route durant le mois de Ramadan, et qui ont malheureusement fait de nombreuses victimes.

Par ailleurs, Yango a exprimé son engagement auprès de la communauté algérienne durant ce mois sacré en mettant l’accent sur la sécurité routière et la mise en place des efforts nécessaires pour contribuer à la sensibilisation et à la sécurité des usagers de la route.

Une action promotionnelle a également accompagné ce mois de Ramadan à travers les réseaux sociaux en offrant des bons d’achat sur la plateforme Jumia d’une valeur de 5000 DZD et 10 000 DZD à dépenser au niveaux de différentes enseignes de mode.

Quelques mois à peine après son lancement, Yango affirme son engagement sociétal en Algérie et souligne sa priorité absolue pour la sécurité routière. L’entreprise s’engage à déployer de façon perpétuelle tous les efforts de sensibilisation possible pour contribuer efficacement à rendre les routes plus sûres.

Dans son communiqué, Yango indique que « c’est avec un grand plaisir que les équipes de Yango et « AMB RENT » ont partagé l’esprit de ce mois sacré avec les passagers, les conducteurs et les partenaires et sont reconnaissantes d’être en mesure de mettre leur technologie à disposition de la communauté ».