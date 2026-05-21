Nouveau Code de la route en Algérie : ceintures arrière obligatoires et règles renforcées

Le nouveau Code de la route publié au Journal officiel introduit plusieurs mesures pour renforcer la sécurité routière en Algérie.

Parmi les principales nouveautés : le port obligatoire de la ceinture à l’arrière, l’interdiction de transporter des enfants de moins de 8 ans à moto, ainsi que la suppression des dos-d’âne non conformes.



Le texte prévoit aussi des contrôles renforcés avec des tests salivaires de dépistage de drogue en cas d’accident, des sanctions plus sévères contre les fraudes liées au permis de conduire et une responsabilisation accrue des collectivités et entreprises chargées des infrastructures routières.