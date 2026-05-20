Importation automobile : l’Algérie dément l’autorisation des véhicules de moins de 10 ans

Une rumeur relayée sur les réseaux sociaux annonçait l’autorisation d’importer des véhicules d’occasion de moins de 10 ans en Algérie.

Le ministère de l’Intérieur a rapidement démenti cette information, précisant que le document partagé était faux. Les autorités rappellent que seules les annonces publiées via les canaux officiels du ministère font foi.



Actuellement, l’Algérie autorise uniquement l’importation des véhicules de moins de trois ans pour les particuliers, ainsi que certains véhicules de moins de cinq ans dans le cadre du certificat de changement de résidence (CCR).