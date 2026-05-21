L’Algérie exporte ses premières batteries automobiles vers le Cameroun

La première opération d’exportation de batteries automobiles fabriquées localement vers le Cameroun a été lancée, mercredi, à Aïn M’lila, (wilaya d’Oum El Bouaghi), dans le cadre d’un partenariat industriel entre les sociétés »Stellantis Algérie » et » Fabcom », marquant ainsi une étape significative qui traduit l’orientation croissante des opérateurs industriels vers le renforcement des exportations hors hydrocarbures.

Le coup d’envoi de cette opération a été donné par le wali d’Oum El Bouaghi, Benabdallah Chaïb Eddour, en présence des autorités locales civiles et militaires, ainsi que des responsables de la société »Fabcom », spécialisée dans la fabrication de batteries, et de »Stellantis Algérie ».

La cérémonie s’est déroulée au niveau de l’unité de production de Fabcom à Aïn M’lila.

Dans une déclaration à la presse, le directeur général (DG) de Stellantis Algérie, Mohamed Slim Ramdani, a indiqué que » le lancement de cette première opération d’exportation de batteries fabriquées localement vers le Cameroun illustre l’excellence des partenaires industriels algériens, la qualité du produit national, ainsi que l’ambition de bâtir un écosystème industriel automobile ouvert sur les marchés africains et internationaux ».

Le même responsable a ajouté que Stellantis Algérie » est fière, aujourd’hui, de voir un produit algérien prendre la voie des marchés africains, dans une démarche appelée à ouvrir la voie à de futurs projets et opérations de fabrication ».

Il a, à ce titre, souligné que la récente participation au Salon des produits et services algériens à Nouakchott, en Mauritanie, a permis à l’entreprise d’établir de premiers contacts avec de nouveaux clients dans ce pays, ainsi qu’au Sénégal, en Côte d’Ivoire et dans d’autres marchés africains.

De son côté, le directeur exécutif de Fabcom, Khaled Attia, a précisé que cette opération est » la première du genre dans le domaine de l’exportation de batteries automobiles fabriquées en Algérie vers l’étranger ».

Il a mis en avant le fait qu’elle intervient dans le cadre d’un accord conclu avec Stellantis Algérie et qu’elle reflète » la qualité du produit national, fabriqué par des compétences locales et porté par une expertise algérienne à 100 % ».

Il a également souligné que l’entreprise dispose d’autres offres et œuvre, dans le cadre de ses partenariats industriels, à élargir ses opérations d’exportation vers des pays voisins ainsi que vers des marchés européens.

Cette dynamique, a-t-il relevé, s’inscrit pleinement dans l’orientation de l’Etat visant à promouvoir les exportations hors hydrocarbures.

A noter que les responsables de cette opération ont organisé une visite de l’unité de production de la société Fabcom, au cours de laquelle les participants ont pu s’enquérir des différentes étapes de fabrication des batteries automobiles.