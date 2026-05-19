Intégration d’une unité de production de liquides d’entretien automobile à Tissemsilt dans le portefeuille du Holding ACS

Une unité de production de liquides d’entretien automobile de différents types, récupérée en vertu d’une décision judiciaire définitive, a été transférée, dimanche à Tissemsilt, au profit du groupe des détergents (Enad), relevant de la société holding algérienne des spécialités chimiques Holding (ACS), indique un communiqué du ministère de l’Industrie.

Le procès-verbal de remise de cette unité a été signé par le président-directeur général (P-dg) d’Enad et le directeur des Domaines de l’Etat de la wilaya de Tissemsilt, en présence du P-dg du Holding.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de « la poursuite des efforts de la société holding algérienne des spécialités chimiques visant à valoriser les actifs récupérés et à les réintégrer dans le cycle économique national, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune », ajoute le communiqué.

Cette opération est la quatrième du genre dans le processus de récupération des actifs confisqués en vertu de décisions judiciaires définitives, par la société holding, selon la même source, qualifiant cette étape de « nouvel acquis industriel » pour le Holding ACS.

Par ailleurs, le ministère a indiqué poursuivre les opérations de récupération et de relance des actifs industriels confisqués dans le cadre de la politique de l’Etat visant à exploiter ces biens et à les intégrer dans des projets productifs à valeur ajoutée, contribuant ainsi au soutien de la production nationale, à la réduction de la dépendance aux importations, à la création de richesses et d’emplois, ainsi qu’au renforcement de la compétitivité des entreprises nationales.