Mercedes-AMG dévoile l’intérieur de sa future berline électrique ultra-puissante

Le constructeur Mercedes‑AMG a présenté l’intérieur de sa future berline électrique AMG GT Coupé 4 Portes, premier modèle 100 % électrique de la division sportive.

Inspiré du concept Mercedes‑AMG GT XX, l’habitacle se veut toutefois plus sobre, avec trois écrans distincts et une console centrale orientée vers le conducteur.

La grande nouveauté réside dans trois molettes de réglage sur la console centrale, permettant d’ajuster la puissance du groupe motopropulseur, les réglages du châssis et la gestion de la motricité. La berline devrait dépasser 1 000 chevaux, se positionnant comme une concurrente directe de la Porsche Taycan. Son lancement officiel est attendu dans les prochains mois.