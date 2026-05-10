Algérie : un réseau de transfert illicite de 4 millions de dollars démantelé

La Gendarmerie nationale a annoncé le démantèlement d’un réseau criminel spécialisé dans le transfert illégal de devises vers l’étranger, reposant sur la sous-facturation des exportations et le blanchiment d’argent via l’importation de voitures neuves.

L’enquête, menée par la brigade de lutte contre la criminalité économique et financière, a permis l’arrestation de 15 suspects, tandis que 4 autres sont toujours recherchés. Les autorités ont également saisi 5 véhicules et 5 machines industrielles.

Le préjudice est estimé à près de 4 millions de dollars, correspondant à des recettes d’exportation non rapatriées vers l’Algérie.

Selon les enquêteurs, le réseau déclarait volontairement une valeur inférieure à la valeur réelle des marchandises exportées afin de conserver des devises à l’étranger, ensuite utilisées pour acheter des véhicules importés et revendus en Algérie.

Cette opération s’inscrit dans le renforcement de la lutte contre les infractions financières, une priorité rappelée récemment par le président Abdelmadjid Tebboune pour protéger l’économie nationale contre les sorties illicites de capitaux.