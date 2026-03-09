Automobile : la Cupra Born 2026 adopte un logo 3D lumineux et de nouvelles technologies

La Cupra Born se modernise pour son millésime 2026 avec un restylage notable, en attendant l’arrivée de la future Cupra Raval. La compacte électrique reçoit notamment un logo 3D éclairé à l’arrière, une nouvelle signature lumineuse et des éléments de design inspirés des modèles récents de la marque.

À l’intérieur, l’ergonomie est améliorée avec le retour de commandes physiques sur le volant, un nouvel écran d’instrumentation de 10,25 pouces et un système multimédia sous Android. Sur le plan technologique, la voiture intègre désormais la conduite one-pedal, la fonction V2L permettant d’alimenter des appareils externes, ainsi qu’un Launch Control sur certaines versions.

La gamme 2026 se décline en trois versions offrant jusqu’à 326 ch et 600 km d’autonomie, avec une recharge rapide pouvant atteindre 185 kW.