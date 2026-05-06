Avis aux automobilistes : alerte orange aux fortes pluies dans plusieurs wilayas les 6 et 7 mai

Office National de la Météorologie a émis trois bulletins météorologiques spéciaux (BMS) plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange pour de fortes pluies prévues les 6 et 7 mai, avec des cumuls pouvant atteindre 40 mm.

Les régions concernées couvrent une large partie du Centre, de l’Est, de l’Ouest et des Hauts Plateaux, notamment Alger, Blida, Tizi Ouzou, Sétif, Mila, Tlemcen, Tiaret et Laghouat.

Selon les prévisions, les précipitations pourraient provoquer des accumulations d’eau, ruissellements et perturbations de circulation, particulièrement aux heures de pointe et durant la nuit.

Les automobilistes sont appelés à faire preuve de prudence, à limiter les déplacements non essentiels et à rester attentifs aux mises à jour météorologiques.