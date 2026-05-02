Tirsam renforce ses partenariats industriels pour soutenir la production nationale

En marge de la visite officielle effectuée par Monsieur le Premier ministre, Seifi Ghrieb, dans les wilayas de Tissemsilt et Batna, et dans le cadre de la dynamique nationale visant à renforcer l’investissement industriel et à développer la production locale, la société Tirsam a eu l’honneur de participer à cet important rendez-vous économique.

À cette occasion, un contrat de partenariat et de sous-traitance a été signé entre Tirsam et la société General Plastic Injection « GPI ». Cet accord porte sur la fourniture de pièces et composants plastiques destinés à la fabrication, reflétant ainsi une volonté affirmée de renforcer l’intégration nationale et de consolider les chaînes d’approvisionnement locales.

Par ailleurs, une convention de coopération a également été conclue entre Tirsam et la société SME pour la fourniture de pièces et composants métalliques. Cet accord vise à renforcer les capacités de production et à soutenir le tissu industriel national.

Ces partenariats traduisent l’engagement des parties à promouvoir l’intégration industrielle nationale, à valoriser les capacités productives locales et à développer des collaborations efficaces contribuant à bâtir un tissu industriel plus compétitif et durable.

À travers ces initiatives, Tirsam réaffirme son engagement à accompagner le développement industriel du pays par l’investissement, le transfert de savoir-faire et le renforcement de la production nationale, en cohérence avec les orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à construire une économie productive et diversifiée.