Annaba et Chongqing s’allient pour développer l’industrie automobile

La wilaya d’Annaba et la municipalité chinoise de Chongqing ont signé une convention de coopération axée sur plusieurs secteurs stratégiques, dont l’automobile.

L’accord prévoit la création d’un écosystème intégré dédié aux start-ups spécialisées dans l’industrie automobile, ainsi que le lancement de projets pilotes pour promouvoir des technologies respectueuses de l’environnement.

Ce partenariat ambitionne de positionner Annaba comme un pôle d’innovation automobile, en tirant parti de l’expertise technologique chinoise et du potentiel économique de la région.