La Fiat Grande Panda officiellement présentée en Algérie : un tournant pour l’industrie automobile locale

Le groupe Stellantis a dévoilé la nouvelle Fiat Grande Panda lors d’un événement au Jardin d’El Hamma à Alger, en présence de hauts responsables algériens et de dirigeants de la marque.

Compacte, pratique et spacieuse, la Grande Panda est présentée comme un modèle conçu « par et pour l’Algérie », destiné à répondre aux besoins des familles. Surtout, elle devient le premier véhicule CKD produit en Algérie, dans l’usine de Tafraoui (Oran).

Dès son lancement, elle affichera un taux d’intégration locale de 20 %, avec un objectif de plus de 30 % d’ici 2026, marquant une étape historique pour Stellantis et pour le pays.





« Avec la Grande Panda, nous inaugurons la toute première production CKD de l’histoire de l’Algérie. Ce modèle n’est pas uniquement une voiture, il est destiné à devenir le symbole du renouveau industriel porté par les autorités et leurs partenaires », a déclaré Samir Cherfan, Chief Operating Officer de Stellantis pour la région Moyen-Orient & Afrique.

Symbole du renouveau industriel algérien, la Grande Panda conserve l’esprit pratique de la mythique Panda des années 1980, tout en adoptant un design modernisé et familial.