Après-vente : Autoqual inaugure le plus grand centre de réparation de carrosserie en Algérie

L’entreprise Autoqual inaugure le plus grand centre de réparation de carrosserie en Algérie, situé dans la zone industrielle de Rouiba, dans la wilaya d’Alger, qui s’étend sur une surface de près de 5000 m2.

Répondant aux normes internationales, le centre de réparation de carrosserie dispose d’équipements à la pointe de la technologie et inédits en Algérie, ainsi que d’une équipe de professionnels spécialisés en carrosserie.

Sur une surface de près de 5000 m2, le centre est spécialisé dans la réparation des véhicules légers multi-marques, ainsi que la protection et rénovation de carrosserie. Autoqual dispose de plusieurs aires de préparation et de deux cabines de peinture de haute qualité. L’atelier possède une capacité de réparation de plus de 2400 véhicules par an.

“Nous sommes ravis et fiers d’inaugurer aujourd’hui le plus grand atelier de carrosserie du pays. Nous avons investi dans des moyens techniques inédits en Algérie et formé aux normes internationales une équipe de techniciens et tôliers experts. Notre mission est d’améliorer la qualité de la prestation, tout en réduisant les délais de travail et de livraison. La qualité de service est au cœur de nos engagements et nous nous efforçons de proposer des solutions innovantes aux normes constructeurs,” a déclaré M. Walid Djellouli, gérant de l’atelier Autoqual.

En plus de la clientèle de particuliers, Autoqual collabore avec de nombreuses entreprises disposant de flottes automobiles. L’entreprise est également en cours de discussion avec des compagnies d’assurance souhaitant proposer à leurs assurés le service de réparation directe.

En 2022, Autoqual a signé un partenariat avec la compagnie GAM Assurances, afin de permettre à ses assurés de se diriger directement vers ses ateliers et de procéder à la réparation de leur véhicule, sans débourser le montant pris en charge par l’expertise.

Ainsi, les assurés GAM bénéficieront d’un accès privilégié au centre de réparation Autoqual, permettant une expertise immédiate du véhicule sinistré, une réparation directe avec une garantie d’une année sur la pièce de rechange et la main d’œuvre.

Autoqual est présent sur le marché de la réparation depuis 2018, avec un premier atelier d’une superficie de 1200 m² situé à Chéraga (W. Alger). Afin de répondre plus efficacement à la demande croissante, Autoqual a investi dans ce nouveau centre de réparation dans la zone industrielle de Rouiba avec 5000m² de superficie.