Automobile : Fiat Algérie dément le lancement des ventes de la Grande Panda

Fiat Algérie a démenti les rumeurs annonçant l’ouverture des inscriptions pour la Grande Panda, notamment à la date du 19 mars 2026, précisant qu’aucun calendrier officiel n’a encore été communiqué.

Parallèlement, l’usine de Tafraoui à Oran poursuit sa montée en puissance, avec une production en phase de pré-série et un passage prochain à la production en série.



Ce projet s’inscrit dans les objectifs industriels de Stellantis, visant une augmentation de la production et du taux d’intégration locale dans les années à venir.