Naftal lance une plateforme numérique pour l’acquisition de pneumatiques

Naftal a annoncé le lancement officiel d’une nouvelle plateforme numérique dédiée à l’enregistrement des demandes d’acquisition de pneumatiques de marque Continental destinés aux véhicules légers.

Accessible via la plateforme e-Mahata, ce nouveau service permet aux clients de consulter les prix et d’enregistrer leurs commandes auprès des centres spécialisés de Naftal, tout en maintenant la vente au niveau des stations-service à gestion directe.

Dans le cadre de cette procédure, les clients devront présenter le reçu confirmant la disponibilité de leur commande ainsi que la carte grise du véhicule lors du retrait. Le règlement devra être effectué exclusivement par carte bancaire CIB ou via la carte Edahabia.

Naftal précise également que toute commande non récupérée dans un délai de trois jours après notification sera automatiquement annulée.

À travers cette initiative, l’entreprise entend renforcer la transparence, moderniser ses services et garantir une distribution plus fluide, organisée et sécurisée des pneumatiques sur l’ensemble de son réseau.